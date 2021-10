Bakan Dönmez: Kışın artacak gaz talebi için ek kaynak görüşmeleri sürüyor

Vuslat AYMuhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans ile katıldı. Bakan Dönmez, Avrupa´nın yaşadığı enerji krizine değinerek, "Kıtada enerji fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Üretim sektörü büyük zorluklar içinde. İngiltere´de şirket iflasları konuşuluyor. Krizin gıda fiyatlarını, son tahlilde de enflasyonu yukarı çekeceği düşüncesi hakim. Henüz kış gelmedi ancak tedarik sorununun çözülememesi durumunda mevcut durumun ilerleyen günlerde şiddetini daha da artıracağına yönelik pek çok projeksiyon bugün Avrupa kamuoyunun gündemini daha fazla meşgul ediyor. Benzer şekilde Çin´de de artan talebin karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Çin´de 100 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintileri meydana geldi. Pek çok şirket üretime ara vermek zorunda kaldı" diye konuştu.

'TEKNİK ALTYAPI NOKTASINDA GÜÇLÜ DURUMDAYIZ'

Bakan Dönmez, enerji iş birliklerini, ülkeler arası karşılıklı yatırımları, uluslararası projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, enerji yönetiminde önceliklerinin her zaman yerli kaynakları maksimum derecede kullanmak ve dışa bağımlı kaynaklarda yönetilebilir pozisyona erişmek olduğunu söyledi. Dönmez, "Doğru ve uzun vadeli bir planlama ve krizlere karşı öngörülerimiz sayesinde enerji yönetiminde neleri doğru yaptığımızı ve nelerden ders çıkarmamız gerektiğini yaşanan güncel küresel enerji krizinde bir kez daha gördük. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz" dedi.

'ELİMİZDEKİ BÜTÜN İMKANLARI KULLANACAĞIZ'

Bakan Dönmez, artacak talebe karşı hazırlıklarını yaptıklarını kaydederek, "Depolamada gerekli hazırlıkları yaptık. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz. Dünya genelinde rekor düzeyde artan enerji fiyatlarından elbette Türkiye olarak biz de etkileniyoruz. Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2,1 milyon haneye 3,1 milyar TL´lik destek sağladık. Hane halkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

'YILLIK İÇ TÜKETİMİNİN 3'TE 1'İNİ KARŞILAR HALE GELECEK'

Bakan Dönmez, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde nihai amaçlarının enerji alanında milli bağımsızlık hedefine ulaşmak olduğunu söyledi. Dönmez, "Bu politikalar bizim millileşme ve yerlileşme konularında rehberimiz olmuştur. Hedeflerimize uygun olarak mavi vatandaşa şimdiye kadar tamamladığımız ve devam eden deniz sondajlarımızla ülkemizin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde 'Yavuz' sondaj gemimiz Karadeniz´deki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye intikal etti. Filyos´ta sondaj kulesinin yeniden montajını müteakip Karadeniz´deki ilk sondajına başlayacak. Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye´nin yıllık iç tüketiminin 3'te 1'ini karşılar hale gelecek" dedi.

`DAHA DENGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ PORTFÖYÜNE ULAŞTIK´

Türkiye'nin enerjide son yıllarda büyük başarı hikayesi yazdığını ve yazmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Enerji piyasasının kamu hakimiyetine dayalı yapısını serbest piyasa modeline dönüştürdük. Uyguladığımız bu sistem pek çok ülke tarafından örnek alınıyor. Bu yıl 3 yeni enerji piyasasını devreye aldık ve enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Yenilenebilir enerji kaynakları gündemimizin her zaman ilk sıralarında. Paris İklim Anlaşması´nın onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Şu an yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz 52 bin megavatın üzerinde. Bir başka ifadeyle kurulu gücümüzün yüzde 53´ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 20 yıl önce hidroelektrik ağırlıklı bir yenilenebilir enerji portföyümüz varken bugün rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların da ağırlığını artırmasıyla daha dengeli bir yenilenebilir enerji portföyüne ulaştık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Amasya Vuslat AY-Muhammet BAYRAM

2021-10-13 12:43:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.