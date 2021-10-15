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Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: “200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz”

İHA

Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: “200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın mermer ve çeşitli sektörlerdeki fabrikaların eleman ihtiyacıyla ilgili sözlerinin gündem olduğu kentte mermer firmalarının 200 personele ihtiyacı olduğu bildirildi. Açıklamayı Amasya Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Ufuk Şeker yaptı.
“Yaklaşık 4 bin TL maaş veriyorlar. Ancak çalışacak eleman bulunamıyor ya da iş beğenmiyorlar" sözleri gündem olan Amasya Valisi Masatlı’ya sektörün kanayan yarasına değindiği için teşekkür eden Ufuk Şeker, “Bölgemizde 20’nin üstünde mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firma bulunmaktadır. 1500’den fazla kişi de istihdam edilmektedir. Şu an 200 kişiye hazır iş var. Ama maalesef eleman bulamıyoruz” dedi.
Yurt dışına ürün satan bazı firmaların eleman yetersizliği nedeniyle vardiya artıramazken üretimde dünya standartlarındaki makinelerin kullanıldığına değinen Şeker, “Sektörde yeni işe giren bir kişiye asgari ücretten başlayıp 4 bin lira civarına kadar maaş verilmektedir. Bunun içinde yol ve yemek ücreti de vardır. Ayrıca mesai ücretleri de verilmektedir” diye konuştu.

“Mermerin adından korkuyorlar”
Amasya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar ezber bozuyor. Başına geçtikleri makinelerin tezgah ayarını yapan kadınlar sert mermerlere istenilen şekli veriyor. Bu fabrikanın insan kaynakları müdürlüğünü yapan Kamile Gökcan, “Mermerin adından korkuyorlar. Böyle bir algı olduğu için eleman bulamıyoruz. Oysaki 100 çalışanımızdan 25’i kadın. Gerçekten 50 erkeğe bedel çalışıyorlar. Planlama konusunda inanılmaz iyiler. Aidiyet duyguları çok yüksek” şeklinde konuştu.

“35 personele ihtiyacımız var”
Firmalarının her geçen yıl gelişmeyi hedeflediğine değinen Gökcan, “25’i mermer ebatlandırma olmak üzere kısım amiri, üretim müdürü, satın almacı, ihracatçı ve muhasebeci pozisyonlarında görev almak üzere 35 personele ihtiyaçlarının bulunduğuna işaret eti.

“Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz”
işini severek yaptığını ve mesaiye de kalarak aylık gelirini 4 bin liraya ulaştırdığını vurgulayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Çakır ise “Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Kadınlarında bu işi yapabileceğini gösteriyoruz. Kendisine güvenenleri aramıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Her biri 25 kiloya yaklaşan ağırlıktaki mermer kütlelerini arkadaşlarıyla birlikte tezgaha yükleyen 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Yücel Kürkçü de 5 yıldır çalıştığı fabrikada baret, maske, kolluk ve önlük kullanımına büyük önem gösterildiğini söyledi.

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