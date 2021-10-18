Amasya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30’da Şahinler (Kuşuf) köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Temur’un (64) kullandığı 55 KD 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Temur ve yanındaki yolcu Ferhat Kaya (48) yaralandı.

Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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