Başkan Öztürk: “Projelerimiz bir bir hayata geçiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk: “Projelerimiz bir bir hayata geçiyor"

İHA

Başkan Öztürk: “Projelerimiz bir bir hayata geçiyor"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçe için büyük önem arz eden projeler hakkında açıklama yaptı.
Taşova’da seçim döneminde vaat ettiği TOKİ ve Organize Sanayi Bölgesi kurulum projelerinin tamamlandığını, TOKİ konutlarının geçen aylarda hizmete girdiğini, Taşova OSB’nin çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca 2020, 2021 ve 2022 yılları için planlanan ve ilçemiz için büyük önem arz eden projelerimizden TOKİ ve Organize Sanayi Bölgesi kurulum projelerimiz tamamlanmış olup, TOKİ konutları hizmete girmiş, OSB’nin hali hazır çalışmaları süratle devam etmektedir. Yapımları devam eden Kapalı Pazar Yeri, Millet Bahçesi ve Sanayi Köprüsü projeleri ile Meslek Yüksekokulu’nun bulundukları bölge ve oluşturacakları yoğunluk kaçınılmaz olacaktır. Hali hazırda Mustafa Kemal Caddesi üzerine önceki yıllarda yapılmış olan Yeşilırmak Nehri kenarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Gezi Yolu, sosyal faaliyet alanı kısıtlı olan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için güzel bir gezi alanı olmuştur. Bu nedenle bu gezi yolunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen idarecisinden taşını döşeyen işçisine kadar herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz. Belediyemizce Mustafa Kemal Caddesi’nde, ilçe giriş köprüsü ile Sanayi Mahallesi Köprüsü arasında Yeşilırmak Nehri yatağı içerisinde, Devlet Su İşleri tarafından taş tahkimat ve dolgu yapılarak oluşturulan 30 bin 478 metrekare alanda, içerisinde Millet Kıraathanesi ile birlikte aydınlatma ve sulama işlerini, spor ve dinlenme alanları için saha tanzim ve peyzaj işlerini içeren ve her yaş grubuna hitap edecek Taşova Millet Bahçesi projemize 2020 yılı sonlarına doğru başlanılmış ve projemizin 2022 yılı Nisan ayı sonunda tamamlanması planlanmıştır. Taşova Millet Bahçesi projemiz kapsamında, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki gezi yolunun olduğu dinlenme alanları, yeşil alan, ağaçlandırma ve mezkur caddemizde oluşacak olan yoğunluğu kaldırabilecek otopark yapımı işleri de bulunmaktadır. Buradaki refüj içerisinde mevcut bulunan aydınlatma sistemi de dahil olmak üzere, sağlıklı olmayan, düzgün büyüme eğilimi göstermeyen ağaçların yerine, geçen yıl dikimine başlanan Millet Bahçesi Projelerinin konseptine uygun, yapısal dokuya oranla bitkisel dokunun daha fazla ön plana çıkarılması hususu da göz önünde bulundurularak, alışılagelmişin dışında yeni bir ağaçlandırma politikası izlenmesi benimsenmiştir. Dolayısıyla yapılan bütün bu planlama ve çalışmalar, ilçe halkımızın sosyal donatı, spor, dinlence ve eğlence imkânlarını geliştirmek, yıllardır talep edilen sosyal ve kültürel etkinlik alanlarını zenginleştirerek mutlu ve huzurlu bir geleceğe kapı aralamak içindir. Tabii ki tüm bu yatırımlar yapılırken bölgede oluşacak araç ve trafik yoğunluğunun da dikkate alınarak çevre düzenlemesi ve yeteri kadar otopark alanlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Bugünlerde yapılan tüm bu çalışmaların bu minvalde yapıldığı ve kamuoyunca da bu yönde değerlendirilmesi gerektiği hususunu vurguluyor, bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Üniversitelilere aylığı 500 TL’ye Yeşilırmak manzaralı otel
YEREL HABERLER Üniversitelilere aylığı 500 TL’ye Yeşilırmak ...
Vali Masatlı’dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı “Salgını önlemenin en temel yolu aşı”
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan emniyet kemeri denetiminde aşı ...
11 yıl sonra yakalandı, 'Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil' dedi
YEREL HABERLER 11 yıl sonra yakalandı, 'Özgüvenimle çalıştım, bu ...
Amasyalı köylü kadınlar kışlık ekmeklerini imece usulü ile yapıyorlar
YEREL HABERLER Amasyalı köylü kadınlar kışlık ekmeklerini imece ...
Amasya’da 39 binden fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Amasya’da 39 binden fazla bandrolsüz makaron ele ...
11 yıldır firari adam yakalanınca kendini böyle savundu: “Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım”
YEREL HABERLER 11 yıldır firari adam yakalanınca kendini böyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.