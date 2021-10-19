Suluova Belediye Başkanı Üçok: “Her konuda örnek bir ilçe haline geleceğiz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Muhtarlarımızın mahallelerine ve köylerine olan ilgilerini görmek bizlere güç veriyor. İnşallah hep beraber çalışacak ve her konuda örnek bir ilçe haline geleceğiz” dedi.

Suluova Kaymakamlığı’nın 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuşan Başkan Üçok, demokrasinin temel taşı kıymetli köy ve mahalle muhtarlarının günlerini kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen de ilçe genelinde sunulan hizmetler konusunda istişare ettikleri muhtarlara kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

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