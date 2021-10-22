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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Doğa sınıfı’nda çorbalar Murat öğretmenden

İHA

‘Doğa sınıfı’nda çorbalar Murat öğretmenden

Amasya’da köy okulundaki bir öğretmen, okul bahçesinde oluşturduğu doğa sınıfında odun ateşinde pişirdiği çorbayı öğrencilerine ikram etti. Sınıfı doğaya taşıyan genç öğretmen öğrencilerine çorbaların yanı sıra tatlı ve çeşitli yemekler de yapmayı planlıyor.
Uygur köyündeki Şehit Eraslan Güngör İlkokulu 3A Sınıfı öğretmeni 31 yaşındaki Murat Topal, meslektaşlarının da desteğiyle okul bahçesinde doğa sınıfı oluşturdu. Açık havada öğrencileriyle birlikte ders işleyen 7 yıllık öğretmen Topal, odun kırıp yaktığı ocakta elleriyle çorba yapıp öğrencilerine dağıtarak ders aralarında beslenmelerini de sağladı.
Korona virüs (Kovid19) salgınından etkilenmemek amacıyla hava koşullarının el verdiği sürece 16 öğrencisiyle bahçede ders işlemek için doğa sınıfını oluşturduğunu belirten 31 yaşındaki Topal, “Çocukların dört duvar arasında sıkışmasını engellemek istedik. Daha çok doğayla iç içe olmaları gerektiğini düşündük. Bu sırada da beslenmeleri için çorba pişirdim. Çeşitli yemek türleri ve tatlılardan da yapmayı planlıyorum” dedi.
Çorbada öğrencilerinin de tuzunun bulunmasına büyük önem verdiğine değinen evli ve bir çocuk babası Topal, “Şehriye çorbasını yaparken onların da katkıları olmasını istedim. Pişerken kaşıkla karıştırdıkları esnada ritmik saymalar da yaptılar. Yerken çok beğendiler. Tabağını bitiren bir kepçe daha istedi. Onlardaki iştahı görmesem bu projeyi hayata geçirmezdim. Elimden her iş geliyor. Çocuklarımın da böyle olmasını istiyorum” diye konuştu.
Öğretmenlerinin dağıttığı simitlerden de yiyen öğrencilerden Kerime Zengin çorbayı çok lezzetli bulduğunu anlatırken okul müdürü Ender Yenice ise zevkli ve doğayla iç içe bir ortamda ders işleyen meslektaşını kutladığını söyledi.

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