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Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin büfeye daldığı anlar kamerada Büfeye dalan otomobilden saniyelerle kurtuldu

İHA

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin büfeye daldığı anlar kamerada Büfeye dalan otomobilden saniyelerle kurtuldu

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki büfeye daldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada bir müşterinin 10 saniye önce büfeden çıktığı görüldü. Otomobilin çarptığı eşyalar büfe sahibinin üzerine fırladı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Batuhan K. yönetimindeki 06 UBC 85 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ardından hızla Erdem Kutbay’ın işlettiği büfeye daldı.
Cam çerçeveyi kıran otomobil, dolapları önüne katarak tezgâha çarparak durabildi. Sürücü, yanındaki 2 kişi ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Kazadan 10 saniye önce ekmek alan müşterisinin alışveriş yapıp dışarı çıktığını anlatan büfe sahibi Erdem Kutbay, “Müşterimin gitmesinden 10 saniye sonra kaza oldu. Ben oturuyordum. Savrulan ürünler, eşyalar üzerime geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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