Amasya’da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden ve ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, TaşovaLadik kavşağında meydana geldi. Samsun’dan Erbaa istikametine seyir halinde olan 34 FU 3405 plakalı pikap, sürücüsü Deniz Demir’in kontrolünden çıkarak ters döndü. Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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