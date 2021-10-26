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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Elmacı’dan yemekhaneye çatkapı

İHA

Rektör Elmacı’dan yemekhaneye çatkapı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Eğitim Fakültesi yemekhanesine çatkapı ziyarette bulundu. Birlikte yemek yediği öğrencileriyle dersleri hakkında konuşup sorun ve taleplerini dinledi.
Sunulan hizmetleri incelemesinin ardından sıraya girip çorba, kuru fasulye ve pilavdan oluşan menüyü alması sonrasında öğrencileriyle karşılıklı oturan Rektör Elmacı, her türlü sıkıntılarında rektörlüğün kapısını çalabileceklerini hatırlattı.
Rektör yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Halil Apaydın ve Recep Kürkçü de Elmacı’ya eşlik etti.

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