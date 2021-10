8 yaşındaki Mehmet Can’ın 'forma' hayali Başkan Öztürk’e sosyal medyadan mesaj atarak Fenerbahçe forması talebinde bulundu

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki 2.sınıf öğrencisi Mehmet Can Dinç’in hayali futbolcu olmak. Ayrıca sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan küçük Mehmet Can, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ten Fenerbahçe forması istedi.

Sosyal medya hesabından abisinin çektiği video ile Belediye Başkanına seslenen Mehmet Can, “Bayram Dede, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe forması ve krampon istiyorum. Alırsan çok mutlu olurum. Seni çok seviyorum” dedi.

Okuldan geldiği boş zamanlarında her fırsatta top oynayan Mehmet Can, Fenerbahçe formasına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Mehmet Can Dinç, “8 yaşındayım. 2C sınıfına gidiyorum. Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Futbol oynamayı da çok seviyorum. Hayalim futbolcu olmak. Hep futbol oynuyorum, futbolcu olmak istiyorum. Başkan dede ben Fenerbahçeliyim. Senden Fenerbahçe forması istiyorum. Bir de krampon istiyorum. Seni çok seviyorum” diye konuştu.

Anne Kayahanım Dinç, “Mehmet Can, futbol oynamayı ve top oynamayı çok seviyor. Bir gün Facebook’ta Bayram başkanın forma dağıttığını öğrenmiş, izlemiş. Anne dedi 'ben de forma istiyorum'. Benim haberim yoktu, kendiliğinden video çekmiş abisiyle beraber. Bunu Facebook’a atmış. İnşallah bir forma hediyemiz gelir, bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Can’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videodan sonra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “İnşallah en kısa sürede” diye cevap yazarak küçük Mehmet Can’ın forma isteğine kayıtsız kalmamış oldu.

