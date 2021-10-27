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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalı çocuklara trafik okulu

İHA

Amasyalı çocuklara trafik okulu

Amasya’da hizmete giren Trafik Eğitim Parkı adeta bir okul gibi hizmet veriyor. Trafik polislerinden uygulamalı eğitim alan öğrencilere trafik bilinci kazandırılması hedefleniyor.
Amasya Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 5 bin metrekare alana kurulan parkta idari bina, eğitim sınıfı, AFAD, 112 acil sağlık ve itfaiye ünitelerinin yanı sıra çocuk parkı, üst geçit, tünel, trafik ışıkları ve levhaları yer alıyor.
Parka geldiklerinde ilk olarak eğitim salonuna alınan çocuklara burada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor. Akülü arabaların koltuğuna geçen öğrenciler hem öğrendiklerini uyguluyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.
İçişleri Bakanlığı’nın "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Projesi" kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın hizmete açıldığını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Tüm çocukların eğitim almasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın iyi bir vatandaş olarak trafik kurallarına uyan bireyler olmasını istiyoruz” dedi.
Bu parkların küçük yaşta çocukları trafiğe adapte ettiğine değinen Vali Masatlı, “Bizim için en önemli nokta evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği yavrularımızın bu yaşta bu şekilde bilinçlenmesidir” diye konuştu.
Parkı eşi Esra Masatlı ile birlikte dolaşarak öğrencilere hediyeler veren Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’tan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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