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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Belediyesinden cumhuriyet konvoyu ve bando konseri

İHA

Amasya Belediyesinden cumhuriyet konvoyu ve bando konseri

Amasya Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araç konvoyu ve konser düzenledi.
Vatandaşlar evlerinden ve yol kenarından konvoydaki araçlara el sallayarak coşkuya ortak oldu. Çok sayıda aracın katıldığı konvoyun her yanı Türk bayraklarıyla süslenen şehri dolaşmasının ardından Amasya Belediyesi Bandosu konser verdi. Marşlar ve şarkılar çalan bando vatandaşlarca alkışlandı.
Milli mücadele meşalesinin yakıldığı Amasya’da cumhuriyetin ilanının 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkıp ilelebet yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” dedi. Masatlı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz” diye konuştu.
Cumhuriyetin felsefesinin zihinlerde ilk oluştuğu şehir olan Amasya’yı Türk bayraklarıyla süslediklerine değinen Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, “Amasya’mız özgürlük meşalesinin yakıldığı şehirdir. Eğlenmek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak Amasyalının hakkıdır. Şehrimizde 3 gün boyunca eğlence devam edecektir” şeklinde konuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan Amasya’ya gelen emekli öğretmen Mübeccel Tokman ise, “Bandonun sesini duyunca koştuk, coştuk. Amasyalılara, bandoya, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Demek ki sadece bu coşkuyu biz yaşamıyoruz. Buradakilerle paylaştığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Kutlamaya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve diğer yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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