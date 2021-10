Amasya Genelgesi'nin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu

Mustafa İNANSerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışla binası, Valilik tarafından modern bir kütüphane ve müzeye dönüştürüldü. Kütüphanede, her yaş grubuna uygun 52 bin kitap bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk´ün 22 Haziran 1919´da Amasya Genelgesi´ni ilan ettiği Saraydüzü Kışlası binası, aslına uygun olarak Yeşilırmak kıyısına inşa edildi. Uzun yıllar müze olarak kullanılan bina, bu yıl valilik tarafından restore edilerek kütüphane ve konferans salonuna dönüştürüldü. Atatürk´ün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykellerin bulunduğu müze, binanın en üst katına taşındı. Üç katlı binanın diğer iki katında ise her yaş grubuna uygun kütüphane ve internet kullanımı için alanlar bulunuyor. Ayrıca binada bulunan Milli Mücadele Salonu da yenilerek hizmete açıldı.

'TARİHİ YAPIYA UYGUN BİR ÇÖZÜM BULMUŞ OLDUK'

Şehirdeki kütüphane sorununu tarihi yapıya uygun olarak çözüme kavuşturduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizde kütüphaneyle alakalı bir sorunumuz söz konusuydu. İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) yaklaşık 3 milyonluk bir desteği ile bu binayı tadilattan geçirdik. Devamında da Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 1,5 milyonluk bir desteğiyle son şeklini kazandırdık. Amasya Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışlası´nın üst kısmını müze olarak devam ettiriyoruz. Alt katlarında ise çocuklar, gençler ve yetişkinler için kütüphaneye dönüştürdük. Bu sayede vatandaşlarımızın hem bu ülkenin nereden nereye geldiğini görmeleri konusunda bir müze hizmeti vermiş hem de her yaş grubuna hitaben kitapların bulunduğu geniş bir kütüphane sunmuş oluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Mustafa İNAN, Serap Şerife KARA

