Trabzonsporlu başkandan, Fenerbahçeli Mehmet Can’a 'forma' hediyesi

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Can Dinç’in 'Fenerbahçe forması' hayalini Trabzonspor taraftarı olan belediye başkanı gerçekleştirdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e sosyal medya üzerinden mesaj atarak Fenerbahçe forması ve krampon istediğini söyleyen Mehmet Can, hayaline kavuştu. Trabzonspor taraftarı olan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Fenerbahçeli Mehmet Can’a arkasında 10 numaralı ismi yazılı forma hediye etti.



Trabzonsporlu olmaya ikna edemediler

Mehmet Can’a sorulan "Trabzonspor mu büyük, Fenerbahçe mi?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını vermesi üzerine Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Mehmet Can’ın başını okşayarak “Belli oldu. İki hafta önce, geçen hafta da belliydi. Alanyaspor’a yenildiniz” cevabını verdi.

Daha sonra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, hediye formayı çıkarak Mehmet Can’a verdi. Mehmet Can’ın formasını AK Parti Taşova Kadın Kolları Başkanı Dilek Akgül giydirdi. Mehmet Can’ın istediği kramponu da Belediye Başkanının eşi Kevser Öztürk alarak kendisine verdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Mehmet Can’ın yanındayız şuan itibariyle. Mehmet Can, geçen sosyal medyadan bizlere Fenerbahçe forması istediğini ifade ettiler. Bizler de sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Bizler de hemen arkadaşlarımızla beraber, Mehmet Can’ın hem Fenerbahçe formasını hem de diğer kıyafetlerini temin ettik. Tabii bir Trabzonspor taraftarı olarak, Fenerbahçeli kardeşimize bu formayı hediye ettik. Güle güle kullansın” dedi.

Fenerbahçe formasına kavuşan Mehmet Can Dinç, “Hayalim gerçekleşti. Formamı aldığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Formasını alan Mehmet Can’a tavsiyelerde bulunan Başkan Öztürk, spor yapmayı ihmal etmemesini tavsiye etti.

