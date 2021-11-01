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Aşılamada Türkiye ikincisi Amasya'da hedef birincilik

DHA

Aşılamada Türkiye ikincisi Amasya'da hedef birincilik


Mustafa İNANSerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın koronavirüs aşı haritasında aşılama oranı en yüksek 2´nci il olan Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, "Hedefimiz yüzde 100 aşılama ile birinci olmak" dedi.
Türkiye'nin aşı haritası verilere göre Amasya aşılama oranında birinci dozda 91,3, ikinci dozda yüzde 82,4 ile ikinci sıraya yükseldi. Salgının başından beri vaka sayısı ve aşılama oranlarında her zaman iyi durumda olduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, ülkemiz daha az hasarla atlatmayı başardı. Salgın ilk seyrinden itibaren vaka sayılarımız, ülke geneline göre düşüktü. Biz hiçbir zaman ne yatakla ilgili ne de yoğun bakımla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür aşılamada da Amasya ilimiz Türkiye'nin ilk 'mavi' illerinden birisi oldu. Aşılamada ise birinci dozda yüzde 91, ikinci dozda ise yüzde 82 ile her zaman aşı oranı sıralamasında ilk 5'te yer aldık. Hedefimiz Amasya olarak aşı sıralamasında 1'inci olmaktır. Yüzde 100'e ulaşmayı istiyoruz" dedi.
'6'DAN FAZLA ÇALIŞANI OLANLARI AŞILADIK'
Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin elinden geleni yaptığını söyleyen Masatlı, "Kaymakamlıklarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere, aşılamada başarımızı korumaya çalışıyoruz. Toplamda 296'dan fazla noktada aşılama yapıyoruz. Bunun dışında mobil ekiplerimiz de var. Ayrıca 6 ve 6'nın üzerinde eleman çalıştıran bütün fabrikalar, organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan işletmeleri kendimiz giderek aşıladık. Salgının en önemli önleyisinin aşı olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak çalışmaya devam ediyoruz. En büyük temennimiz ise bu salgının bir an önce ülkemizi terk etmesidir" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Amasya Mustafa İNAN, Serap Şerife KARA
2021-11-01 11:35:05

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