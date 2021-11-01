Amasya Valisi Masatlı: “2. doz aşılamada yüzde 82.4 ile 2. sıradayız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “2. doz aşılamada yüzde 82.4 ile ülkemizde 2. sırada yer almaktayız” dedi.

İldeki korona virüs (Kovid19) vaka artışlarının yavaşlamış durumda olduğunu belirten Vali Masatlı, “İlimizde yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun aşısız olması aşının önemini bizlere maalesef acı bir şekilde göstermiştir” diye konuştu.

Artışların yavaşlamasındaki en büyük etkenin aşılamada gösterilen başarı olduğunu vurgulayan Mustafa Masatlı, “Şu an itibariyle 2. doz aşılamada yüzde 82.4 ile ülkemizde 2. sırada yer almaktayız. Eğitim çalışanlarımızın aşılanmasında da 2. dozda yüzde 90’lara ulaşmış bulunuyoruz. Aşılamadaki bu başarı vaka artışlarını ve buna paralel olarak da hastaneye yatış oranlarını aşağılara çekmiştir” şeklinde konuştu.

Henüz aşı olmayanlardan havalar soğumadan aşılarını yaptırmalarını isteyen Masatlı, “Şu anda yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın büyük çoğunluğu hiç aşı olmamış. Bunun sonucunda da hastalığı çok ağır geçiriyorlar. Bu örnekleri göz önünde bulundurarak sağlımız için aşı olmaktan başka bir yol yoktur. Lütfen 3. doz hatırlatma aşıları dahil olmak üzere, tüm aşılarımızı sağlımızı kaybetmeden acilen yaptıralım” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve diğer yetkililer de katıldı.

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