Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sözlü çeviri laboratuvarının açılışı yapıldı.

Laboratuvarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Sözlü çeviri laboratuvarını açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin eğitimlerindeki çok önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Mütercim Tercümanlık Bölümünde okuyan öğrencilerimiz bu laboratuvarda somut olarak mesleklerini icra edebilecekler” dedi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadim Öztürk, iki kabinden oluşan laboratuvarda dönüşümlü olarak dört öğrencinin çalışabildiğini ve 40 kişiye aynı anda hizmet verme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Açılışa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Prof. Dr. Halil Apaydın, akademisyenler ile öğrenciler de katıldı.

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