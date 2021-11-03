Kaymakam Gökcecik: "Gençlerle daha çok etkinlikler yapacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Gökcecik: "Gençlerle daha çok etkinlikler yapacağız"

İHA

Kaymakam Gökcecik: "Gençlerle daha çok etkinlikler yapacağız"

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Gençlik Merkezini ziyaret ederek, üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
Kaymakam Gökcecik, Taşova’ya eğitim göremeye gelen üniversiteli gençlerin aktif bir şekilde kullandığı Taşova Gençlik Merkezini ziyaret ederek, bir araya geldiği gençlerle keyifli dakikalar geçirdi. Taşova Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret eden Kaymakam Gökcecik, kurslar hakkında Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve Halk Eğitim Müdürü Saffet Bol'dan bilgi aldı. Kaymakam Gökcecik, Gençlik Merkezinde açılan, yabancı dil, akıl ve zeka oyunları, inovasyon atölyesi, kara kalem, gitar, bağlama, ebru ve güreş kurslarını ziyaret edip kursiyerler öğrencilerle sohbet etti.
Kaymakam Gökcecik, gençlerle daha çok etkinlikler yapacaklarını, onların istekleri ve talepleri ne ise yerine getireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’nın ismi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’
YEREL HABERLER Amasya’nın ismi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’
Sözlü çeviri laboratuvarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sözlü çeviri laboratuvarının açılışı yapıldı
Amasya Valisi Masatlı: “2. doz aşılamada yüzde 82.4 ile 2. sıradayız”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “2. doz aşılamada yüzde 82.4 ...
Aşılamada Türkiye ikincisi Amasya'da hedef birincilik
YEREL HABERLER Aşılamada Türkiye ikincisi Amasya'da hedef birincilik
Elma diyarı Amasya’nın ‘yeni sarı altını’ cennet hurması
YEREL HABERLER Elma diyarı Amasya’nın ‘yeni sarı altını’ cennet ...
Trabzonsporlu başkandan, Fenerbahçeli Mehmet Can’a 'forma' hediyesi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu başkandan, Fenerbahçeli Mehmet Can’a ...