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Amasya’nın ismi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’

İHA

Amasya’nın ismi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’

Amasya mutfağının geleneksel lezzetlerinden ‘çatal çorba’nın merak konusu olan isminin kaynağını usta aşçılar bile bilmiyor. Yapımında ve tüketiminde hiç çatal kullanılmayan bu çorba çeşidi özellikle de kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Yeşil mercimek, yarma, soğan, kıyma, yağ, su, salça ve nane kullanılarak pişirilen bu çorbayı yıllardır yapmasına rağmen isminin kaynağını bilemediğini belirten Murat Devek, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini bilmiyoruz. Araştırmalar yaptım. Ancak bilinen bir hikayesi yok” dedi.
Kentin tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan AraştırmacıYazar Hüseyin Menç, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini açıklayacak bir gurmeye rastlamadık” diye konuştu.
Kocacık Çarşısı'nda eşiyle birlikte restoran işleten Fatma Arslan da bu çorba türünün ismi hakkında bilgilerinin bulunmadığını anlatırken Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz ise Çatal çorbayı annesinin pişirerek keyifle yedikleri günleri hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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