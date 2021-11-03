Amasya İl Sağlık Müdürü Nergiz: “Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi en az 6 kişinin hayatını kurtarabilir”

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi yapılan organ bağışıyla en az 6 kişinin hayatını kurtarıp o kişilere ikinci bir şans verebilir” dedi.

39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye’de organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını belirten Sağlık Müdürü Nergiz, “Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kısa süre içinde kaybetmektedirler. İleri kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı bir yaşam sadece organ nakli ile mümkündür. Bugün ülkemizde böbrek bekleyen yaklaşık 40 bin böbrek hastası bulunmaktadır” diye konuştu.

Kentteki bir AVM’de açılan standı ziyaret edenlere verdiği bilgilerde yurt genelinde organ bağışlarının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığına değinen Nergiz, “İlimizde 2013 yılında 171 bağış varken şu an toplamda 2 bin 89 bağış sayısına ulaşılmıştır. Amacımız insan yaşamı için büyük önem arz eden organ bağışı konusunda duyarlılığı artırmak, insanları bu konuda bilgilendirmek ve böylece organ bağışı bekleyen hastalarımıza bir umut ışığı olmaktır. Bırakacağınız en güzel miras, hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır” şeklinde konuştu.

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