Amasya Belediye Başkanı Sarı’dan organ bağışı sloganı: “Bir ölür bin diriliriz”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, organ bağışının önemine "Bir ölür, bin diriliriz” sloganıyla dikkat çekti.

39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir AVM’de açılan standı ziyaret edip bilgi almasının ardından kendisinin de daha önce bağış başvurusunu yaptığını hatırlatan Başkan Sarı, “Biz Türklere özgü bir kavram olan ‘Bir ölür bin diriliriz’ ifadesinin manasını organ bağışıyla yaşıyoruz. Bu ifade organ bağışının öneminin vücut bulmuş halidir” diye konuştu.

Stantta bulunduğu kısa sürede çok sayıda kişinin organ ve doku bağışı müracaatında bulunmasını sağlayıp kartlarını veren Mehmet Sarı, yapılan bağışların önemine dikkat çekerek halkı davet etti.

Yaklaşık 40 bin böbrek hastasının nakil olmayı beklerken özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastaların uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kısa süre içinde kaybettiğini vurgulayan Organ Doku Bağışı İl Koordinatörü Mürsel Yüksel de Sarı’ya teşekkür etti.

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