Şehirde esrarengiz mezarlar Marketin ve fırının önünde görenleri şaşırtan mezarlar İlk gören ‘vasiyet gereği’ sanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehirde esrarengiz mezarlar Marketin ve fırının önünde görenleri şaşırtan mezarlar İlk gören ‘vasiyet gereği’ sanıyor

İHA

Şehirde esrarengiz mezarlar Marketin ve fırının önünde görenleri şaşırtan mezarlar İlk gören ‘vasiyet gereği’ sanıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde market ile fırın önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşırtıyor. İlk görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı.
İlçeye yeni gelenlerin ilk gördüğünde şaşırıp merak ettiği mezarlar, başında dua eden yöre halkı tarafından düzenli olarak temizleniyor. Sinop’tan geldiği Merzifon’da, market önünde gördüğü mezara çok şaşırdığını anlatan üniversite öğrencisi Safa Özcan, vasiyet gereği buraya defnedildiğini sandığını belirtti. Sınıf arkadaşı Mustafa Özkarakaşoğlu da yerleşim yerleriyle iç içe konumdaki mezarların kendilerini çok şaşırttığını vurguladı.
Doğup büyüdüğü kentteki bu mezarların bulunduğu yerlerin eskiden mezarlık olduğunu hatırlatan emekli öğretmen Ruzi Hızır Akın, zamanla imar değişiklikleri nedeniyle nakledilen mezarlardan bazılarının bu şekilde sokak ortasında kaldığını söyledi. İlçe halkının alıştığı mezarları ürkütücü bulmadığına ve ikisinin üzerinde ‘Murat Dede’ yazılmasının tesadüfen değil geleneksel bir yaklaşım olduğuna değinen Akın, “Mezar hakkında bilgi yoksa kutsiyet atfedildiği için bütün mezarlara ‘Murat Dede’ denir” diye konuştu.
Kafesinin önünde bulunan mezarın başında her sabah dua ederek iş yerinin kapısını açan Alaattin Çorumlu ise müşterilerinin çevre illerden de ziyaretçi çeken bu mezarı gördüğünde kısa süreli şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da üniversite-sanayi işbirliğine örnek olacak anlaşma
YEREL HABERLER Amasya’da üniversite-sanayi işbirliğine örnek olacak ...
Amasya’da asker eğlencesinde silah kazası: 3 yaralı Sıkışan mermileri çıkartmaya çalışan şahıs kazayla kendisini ve 2 arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Amasya’da asker eğlencesinde silah kazası: 3 ...
Amasya Belediye Başkanı Sarı’dan organ bağışı sloganı: “Bir ölür bin diriliriz”
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı’dan organ bağışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.