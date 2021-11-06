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Şehit annesinden kaymakama: “Bir eksiğin olursa bana söyle” Şehit annesi Kaymakam Gökcecik'in dizini tutarak seslendi: “Bir eksiğin olursa bana söyle. Köydeki yiyeceklerden canın ne isterse söyle”

İHA

Şehit annesinden kaymakama: “Bir eksiğin olursa bana söyle” Şehit annesi Kaymakam Gökcecik'in dizini tutarak seslendi: “Bir eksiğin olursa bana söyle. Köydeki yiyeceklerden canın ne isterse söyle”

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Yaylasaray ve Yayladibi köylerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.
İlk olarak, 2010 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ferhat Bolat'ın Yayladibi köyünde oturan ailesini ziyaret eden Kaymakam Gökcecik, şehidin annesi Şehri Bolat ve babası Tuncay Bolat ile sohbet etti. Şehidin kız kardeşinin çocuğu Mustafa Kemal ile ilgilenen Kaymakam Gökcecik, “Adınla yaşa, inşallah Mustafa Kemal gibi akıllı, zeki ve çevik olursun” dedi.
Anne yüreği dayanamadı şehidin annesi dizini tutarak Kaymakam'a seslendi
Şehidin annesi Şehri Bolat'ın Kaymakam Gökcecik'e, “Bir eksiğin olursa bana söyle. Köydeki yiyeceklerden canın ne isterse söyle” dediği anlar kameraya yansıdı.
Yaylasaray köyünde yaşayan 1995 yılında Şırnak'ta şehit olan Deniz Piyade Er Arif Burçak'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Gökcecik, şehidin annesi Ayşe Burçak ve babası Mehmet Burçak ile sohbet ederek ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ”Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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