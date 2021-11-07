Amasyalı şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına küfretmesi, Amasya’da yaşayan şehit aileleri ve gazilerin tepkisini çekti.

Bingöl’de bir şehit yakınına küfreden Türkkan’ın İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındığının duyurulmasını yeterli bulmadıklarını belirten şehit aileleri ve gaziler, “Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliği görevinden alınmasıyla birlikte İYİ Parti tarafından ihraç edilmesini de istiyoruz. Milletvekilliği görevinden de istifa etmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı. Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Neslihan Ay, “Bu şahsın yapması gereken en doğru davranış milletvekilliğinden istifa etmek ve milli mücadeleyi zaferle sonuçlandıran gazi Meclisimizi terk etmektir” dedi.

Şehit Gazi Birlik Sendikası Amasya İl Başkanı Adem Keleş de, “Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliği görevinden alınmasıyla birlikte İYİ Parti tarafından ihraç edilmesini de istiyoruz. Milletvekilliği görevinden de istifa etmesini istiyoruz” diye konuştu.

2016 yılında terör operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu bir ayağını ve kolunu yitiren gazi Serkan Güney de Türkkan’a tepki göstererek, “Eğer onuru, gururu, şerefi varsa, bunu kanıtlaması için kendisini milletin meclisinden ayırmalı. Biz bunu bekliyor, istiyoruz” şeklinde konuştu.

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