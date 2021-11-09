Saliha öğretmen, `Atam´ marşını besteledi, öğrenciler koreografiyle seslendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saliha öğretmen, `Atam´ marşını besteledi, öğrenciler koreografiyle seslendirdi

DHA

Saliha öğretmen, `Atam´ marşını besteledi, öğrenciler koreografiyle seslendirdi


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde görevli öğretmen Saliha Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü kapsamında söz ve müziği kendisine ait `Atam' adlı marş besteledi. Öğretmen Dönmez, kaleme aldığı marşı, 150 öğrencisiyle birlikte okul bahçesinde yaptıkları koreografiyle seslendirdi.
İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde uygulamalı ana sınıfı öğretmeni olan Saliha Dönmez, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla `Atam´ isimli marş kaleme aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan Dönmez, marş için bir de koreografi hazırladı. 100´ü lise, 50´si anaokulu öğrencisinden oluşan 150 kişilik öğrenci grubu, okul bahçesinde bedenleriyle `Atam´ yazısı ve sonsuzluk işareti yaparak, koreografi hazırladı ardından da hep birlikte 'Atam Marşı´nı seslendirdi.
`UMARIM BEĞENİLİR VE DESTEK GÖRÜR´
10 Kasım´da hüzünlü bir kalp çarpıntısı ile marşı kaleme aldığını ifade eden Saliha Dönmez, "Biz Türk milleti olarak milli ve manevi duyguları oldukça kuvvetli bir milletiz. Ben de başöğretmenimin önderliğinde çalışan bir Türk kadını ve bir öğretmen olarak gurur duyuyorum. Her yıl 10 Kasım´da Türk milletinde hüzünlü bir kalp çarpıntısı oluyor. Bizde de oluştu, bu manevi duygularla marşımı kaleme aldım. Umarım Türk halkı tarafından da beğenilir ve destek görür. Bu çalışmaları 150 öğrenci ve 10 öğretmenimizle birlikte yaptık. Umarım çok sevilir, Atamız için her şeye değer. Gururlu ve onurluyuz. Atamızın sonsuzluğa giden sevgi selini koreografi olarak yaptık. Çalışmalarımız yaklaşık 2 hafta kadar sürdü. Günlerce çocuklarımızla çalışıldı. Ama hepsi büyük bir hevesle Atamız için görev yerinde olmak istediler. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.
`ATATÜRK´Ü ÇOK SEVİYORUZ´
Anaokulu öğrencilerinden Alperen Taşdemir (5), "Atamız için gösteri yaptık. O çünkü dünyayı kurtardı. Atam Türkiye´yi bize armağan etti. Onu çok seviyoruz" dedi. Bir diğer öğrenci Elif Berra Köksal (5) ise, "Mustafa Kemal Atatürk bizim gururumuzdur. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.
MARŞIN SÖZLERİ
Atam Marşı´nın sözleri ise şu şekilde:
10 Kasım´da Türkiye´de bayrak yarıya indi/ Bir dünya lideri üzdü halkını gitti/ Atam yattığın yerde toprak tüy olsun sana/ Halkın Anıtkabir´de anılarınla baş başa./ Haydi, millet saygıya saat dokuzu beş geçe/ Cihan duysun sesimizi Türk Milleti birlikte/ Beden ölse kime ne, Atam yaşar kalplerde/ İsmidir dilimizde sonsuzluk denilince.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-11-09 16:13:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saliha öğretmen ve öğrencilerinden ‘Atam’ marşı
YEREL HABERLER Saliha öğretmen ve öğrencilerinden ‘Atam’ marşı
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda 
YEREL HABERLER Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda 
Tekstilci ‘Şener Şen’den çalışanlarına istek şarkılar
YEREL HABERLER Tekstilci ‘Şener Şen’den çalışanlarına istek şarkılar
Amasyalı şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki
YEREL HABERLER Amasyalı şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.