Amasya Belediye Başkanı Sarı’dan, Lütfü Türkkan’a sert tepki: “Türklüğü yeniden tahlil edilmeli”

MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Bingöl’de bir şehit yakınına küfürlü sözler sarf eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’a tepki göstererek, “Türklüğü yeniden tahlil edilmeli” dedi.

Lütfü Türkkan’ın yaptığının 'asla kabul edilemez' olduğunu vurgulayan Mehmet Sarı, “Lüftü’süne karışmam. O anasından, babasından kalmadır. Lakin Türk ve kan. Hem ‘Türk’lüğü hem ‘kan’ yeniden tahlil edilmeli. Yeniden analiz edilmeli. Netice nereye varır. Onu ben bilemem” diye konuştu.

Aynı sözleri katıldığı bir televizyon programında da sarf etmesinin ardından destek mesajları aldığını hatırlatan Başkan Sarı, Türkkan için, “Geçmişinden beri tanırız. Ama son olay bir tahlil gerektiriyor gibi geliyor bana. Yaptığı asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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