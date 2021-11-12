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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi Kütüphanesine Tarihçi Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın adı verildi

İHA

Amasya Üniversitesi Kütüphanesine Tarihçi Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın adı verildi

Amasya Üniversitesi’nin hizmete açtığı modern kütüphaneye 18691939 yılları arasında yaşayan ‘Amasya Tarihi’ kitabının yazarı Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın adı verildi. Kütüphanenin açılışını Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı yaptı.
Kütüphanenin 70 binin üzerinde kitaba, 350 binin üzerinde ekitap ve dergi şeklinde bulunan yayınlara sahip olduğunu belirten Rektör Elmacı, “Kütüphanemiz bin500 kişinin aynı anda okuma yapabileceği nitelikteki fiziki donanım sahip. 15 bireysel çalışma odası, 4 grup çalışma odası, 1 görme engelliler için hazırlanmış oda ve işitme engelliler için hazırlanmış bölüm yer almaktadır” dedi.
Günün 24 saati hizmet vermesi planlanan kütüphanenin korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine hafta içi 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet vereceğine değinen Elmacı, “Kütüphanemizin okuma salonlarından, kütüphane kartı çıkartan Amasyalılar da faydalanabileceklerdir. Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsameddin Yasar Kütüphanesinin Amasyalılara, öğrencilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Saraydüzü Kışlası ve üniversitede hizmete giren kütüphanenin büyük katkı sağlayacağına değinen Belediye Başkanı Sarı da, “Önemli olan bu kütüphanede ihtiyaçlarını karşılayacak gençlerimizin milli müfredata, ceddinin ahlakına ve devlet büyüklerine saygılı uygun olarak yetişmeleridir” şeklinde konuştu.
Kente kısa sürede iki kütüphane kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını vurgulayan Vali Masatlı ise, “Kütüphanelerin artık 24 saat hizmet vermesi çok önemli. Kütüphaneye Amasya’ya değer katan Hüseyin Hüsameddin Yasar isminin verilmiş olması da çok isabetli olmuş. Bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Süleyman Elmacı olmak üzere üniversitemizin tüm birimlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kütüphanenin Amasya’nın eğitimine, kültürüne ve yaşamına önemli katkı sunacağını düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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