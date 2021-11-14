Başkan ve personeli fidan dikti

Anne ve babasını öldürüp intihar etti!

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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, personelleriyle birlikte yeni faaliyete girecek olan hayvan barınağı çevresine fidan dikti.

Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” sözünü kullanarak yaptıkları paylaşımda Başkan Öztürk, elleriyle fidanları toprakla buluşturdu.

Taşova Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla 200 fidanı toprakla buluşturuldu.

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