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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Hayat pahalılığı mevcut asgari ücreti sembolik hale getirdi”

İHA

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Hayat pahalılığı mevcut asgari ücreti sembolik hale getirdi”

Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkİş, Hakİş ve DİSK olarak 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Hayat pahalılığı gerçekten mevcut asgari ücreti sembolik hale getirmiştir” dedi.
Hizmetİş Sendikası Amasya Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu nedeniyle geldiği kentte İHA’ya açıklamalarda bulunan Mahmut Arslan, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşüp temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdıklarını anlatarak, “Yaşadığımız ciddi bir ekonomik kriz var. Hem pandeminin getirdiği hem de uluslararası alanda bütün dünyanın krizinin getirdiği zorluklarımız var. Hayat pahalılığı gerçekten mevcut asgari ücreti sembolik hale getirmiştir. O nedenle hem hükümetin hem işverenlerin hem de işçiler olarak bizlerin ortak bir anlayışla çalışanların mağduriyetini en asgariye indirecek, gerçekten dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir asgari ücreti belirlememiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.
Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinen Arslan, “Türkiye bir yönüyle ihracatta patlamalar yapıyor. Rekorlar kırıyoruz. Üretimi artırıyoruz. Hemen hemen bütün fabrikalarımız kapasitelerinin en sonunda çalışıyorlar. Üretim, ihracat yapıyorlar. Aynı düzeyde de, anlayışta da asgari ücretin yükseltilmesi ve çalışanların mağduriyetlerini giderecek bir noktada oluşturulması gerekiyor. Asgari ücretin üzerindeki yüksek vergi yükü var. Bunların azaltılması gerekiyor. Teşviklerin yapılması gerekiyor. Asgari ücretin kayıt dışına kaçılmadan ödenebileceği bir noktaya taşınması gerekiyor. Hem işverenlerin hem hükümetin hem de işçilerin üzerinde uzlaştığı bir modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Aksi halde yaşadığımız ekonomik sıkıntıları telafi edecek bir ücreti belirleyemezsek bu Türkiye’de gerçekten daha büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Çünkü insanların yaşamak için mutlaka asgari düzeyde geliri olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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