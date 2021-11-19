Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Meral (65), hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün AmasyaTokat yolunda meydana geldi. Kent merkezine giden A.Ç.'nin (23) kullandığı 05 BA 890 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Aslan Meral'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Meral, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Meral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-11-19 11:46:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.