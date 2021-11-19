Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Meral (65), hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün AmasyaTokat yolunda meydana geldi. Kent merkezine giden A.Ç.'nin (23) kullandığı 05 BA 890 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Aslan Meral'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Meral, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Meral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-11-19 11:46:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.