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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi’nden liseli gençler için işbirliği

İHA

Amasya Üniversitesi’nden liseli gençler için işbirliği

Amasya Üniversitesi ve Amasya Macit Zeren Fen Lisesi arasında sosyal, bilimsel alanlarda işbirliği anlaşması imzalandı.
Etkin ve verimli işbirliği faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Amasya Üniversitesi olarak eğitimcilerimize ve ülkemizi yarını olan gençlerimize her konuda destek olacağız” dedi.
Macit Zeren Fen Lisesi ile birlikte hayata geçirdikleri sosyal ve bilimsel işbirliği protokolünün özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerine destek olmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Elmacı, “Üniversite tanıtım ziyaretlerinin düzenlenmesini, üniversitemizin laboratuvar, bilgisayar, internet, kütüphane, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından lise öğrencilerinin en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamaktır” dedi.
2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusundaki anlaşmanın özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda işbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik olduğuna değinen Macit Zeren Fen Lisesi Müdürü Ahmet Eren de Rektör Elmacı’ya teşekkür etti.

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