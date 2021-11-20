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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da içme suyu ekmekten bile ucuz

İHA

Amasya’da içme suyu ekmekten bile ucuz

Türkiye’de içme suyunun en ucuz olduğu kentlerden Amasya’da su, ekmekten bile düşük fiyata vatandaşa sunuluyor. İl merkezinde suyun metreküpü 1.20 lira, 200 gramlık ekmek ise 1.25 ve 1.50 liradan satılıyor. Bu yılki yüzde 50’lik indirimin yanı sıra göreve geldiğinden bu yana Ramazan ayı ve dini bayramlarda su ücreti almayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2022 yılı için sürpriz bir karar düşündüklerini açıkladı.
48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde 2021 yılının başında şebeke suyu Belediye Başkanı Sarı’nın talimatıyla yüzde 50 ucuzlatılarak bir metreküpünün ücreti 2,40 liradan 1,20 liraya düşürülmüştü. Bu durum vatandaşları sevindirirken mahalle muhtarları şehrin dört bir yanında sokaklara teşekkür pankartları asmıştı.
Özellikle kış döneminde enerji giderlerinin artmasına değinip ekmeğin 1.25 liradan simidin ise 2.50 liradan satıldığına dikkat çeken Hatuniye Mahallesi’nden Büşra Kavlak, “Asgari ücretle geçinen insanları düşünürsek su fiyatları her bütçeye göre bir rahatlama sağladı” dedi.
Mehmetpaşa Mahallesi'nden Ali Çetin ise, “İlimizde şimdiye kadar su ücretlerinde böyle indirim görmemiştik” diye konuştu.

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