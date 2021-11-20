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MHP’li Yıldırım: "Kötü yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz söz konusu değil”

İHA

MHP’li Yıldırım: "Kötü yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz söz konusu değil”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Kötü yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz söz konusu değil. Dünyadaki bir ekonomik çöküntünün Türkiye'ye yansıması vardır” dedi.
"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da katıldığı bir toplantıda Türkiye ve dünyada salgından dolayı bir ekonomik sıkıntının yaşandığını dile getiren Yaşar Yıldırım, “Kötü yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz söz konusu değil. Dünyadaki bir ekonomik çöküntünün Türkiye'ye yansıması vardır. Şimdi dünyada milletler aşıyı bulamıyor. Parası olan aşıyı aldı. Türkiye'de aşı bolluğu var. Ama aşıya ulaşamayan milyonlarca, milyarlarca insan var. Parası yok, aşı da pahalı. Yani bir krizi dünyada yaşıyoruz. Ama siyaset yapıyoruz, siyasette siyasetçi bu tür fırsatları değerlendirir, art niyetli olarak da değerlendirir. İşte bugün Türkiye'de yaşadığımız durum, 'dolar çıkıyor' çıkar. Ama faiz iniyor. Bundan bir yıl önce yüzde 25 faiz vardı. Bugün yüzde 15'e indi. Yatırım devam ediyor. Cari açık kapanıyor. Devletin ayakları üzerinde duran ekonomik siteminde bir sıkıntı yok. Ama dünyadaki ekonomik sıkıntılardan ve çökmelerden ve Türkiye'ye özel olarak dünyadaki haçlı siteminin uğraşmasından dolayı zaman zaman dolar iner, çıkar” diye konuştu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesini hatırlatan MHP’li Yıldırım, “Dünyadaki bu küresel hadiseyi elbette ki bizim siyasetçimiz kullanacak, siyaset yapıyoruz. O da gelecek, 'açız aç' diye gezecek Bingöl'de, yanında getirdiği de şehit ailesine sövecek. Özellikle tembihleyecekler esnafa girdiğimizde ne diyeceksin, ‘dükkan kirasını ödeyemiyorum’ diyeceksin, ‘çocuğuma süt alamıyorum’ diye bağıracaksın. Kaos ortamı oluşacak. Bunu yapıyorlar yapacaklar. Herkes kendine yakışanı ve görevini yapacak" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki siyasi partilerin ortak bir paydada buluşması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Türkiye'nin içerisinde siyasetçiler olarak, partiler olarak elbette görüş ayrılıklarımız vardır. Ama Türkiye'nin dünyadaki menfaatleri söz konusu olduğu andan itibaren bütün siyasi partilerin aynı noktada olması gerekir. Bizim endişemiz işte tam burada. Türkiye çok şükür güvenli bir ülkedir. Evimizde bugün yavan ekmek yeriz, yarın yağlı ekmek yeriz ama bizim ekmeğimizi almaya kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yetmez. Türkiye'ye Suriye'den gelenlerin hepsi fakir, fukara mı, gelenleri çoğu zengin. Malını koruyamadı, canını koruyamadı, namusu koruyamadı, parasını koruyamadı kaçtı. Güvenlik yok çünkü” ifadelerini kullandı.
Bir salonda düzenlenen toplantıda, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP MYK üyeleri Necmi Yıldırım ile Ahmet Kürşat Azkur, MHP MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, İl Başkanı Şuayip Ak, partililer, muhtarlar ve STK temsilcileri de yer aldı.

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