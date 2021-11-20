YEDAM Amasya’da ücretsiz danışmanlık faaliyetine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YEDAM Amasya’da ücretsiz danışmanlık faaliyetine başladı

İHA

YEDAM Amasya’da ücretsiz danışmanlık faaliyetine başladı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Amasya’da bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ile rehabilitasyon desteği sağlamaya başladı.
Tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan YEDAM ekibi, tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumarla ilgili sorunlar yaşayan kişilere sağlanan ücretsiz psikolojik ve sosyal destekle yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. YEDAM’a 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ulaşılarak ücretsiz destek alınabiliyor.
İldeki gazetecilere faaliyetleri konusunda verdiği bilgilerde Amasya YEDAM’ın yurt genelindeki 104 merkezden biri olduğunu belirten Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, “Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları amacıyla yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayanlara ada psikolojik destek sağlandığına değinen Türkmen, “Bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Milletvekili Bulut: “ABD Başkanı Biden’in ‘muhalefete destek vereceğiz’ söyleminin sarsıntılarını yaşıyoruz”
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Bulut: “ABD Başkanı Biden’in ...
Çarşafla yurt bahçesinden çıkarılan kediler, tepki üzerine geri getirildi
YEREL HABERLER Çarşafla yurt bahçesinden çıkarılan kediler, tepki ...
MHP’li Yıldırım: "Kötü yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz söz konusu değil”
YEREL HABERLER MHP’li Yıldırım: "Kötü yönetimden kaynaklı bir ...
Amasya’da içme suyu ekmekten bile ucuz
YEREL HABERLER Amasya’da içme suyu ekmekten bile ucuz
Amasya Üniversitesi’nden liseli gençler için işbirliği
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi’nden liseli gençler için ...
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Hayat pahalılığı mevcut asgari ücreti sembolik hale getirdi”
YEREL HABERLER Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Hayat pahalılığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.