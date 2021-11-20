YEDAM Amasya’da ücretsiz danışmanlık faaliyetine başladı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Amasya’da bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ile rehabilitasyon desteği sağlamaya başladı.

Tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan YEDAM ekibi, tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumarla ilgili sorunlar yaşayan kişilere sağlanan ücretsiz psikolojik ve sosyal destekle yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. YEDAM’a 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ulaşılarak ücretsiz destek alınabiliyor.

İldeki gazetecilere faaliyetleri konusunda verdiği bilgilerde Amasya YEDAM’ın yurt genelindeki 104 merkezden biri olduğunu belirten Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, “Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları amacıyla yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayanlara ada psikolojik destek sağlandığına değinen Türkmen, “Bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.