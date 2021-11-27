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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maratoncu berber Berber salonu ve merdivenlerde maratona hazırlanıyor

İHA

Maratoncu berber Berber salonu ve merdivenlerde maratona hazırlanıyor

Amasya’da 40 yaşındaki berber atletizme merak saldı. Berber salonunda ısınma hareketleri, karşıdaki apartmanın merdivenlerinde de koşular yapıp 6 ayda 25 kilo veren berber Tümer Keleş, katıldığı iki maraton koşusu sonrasında
şimdi tüm yarışlarda ter dökmeyi hedefliyor.
6 ay öncesinde atletizme ilgi duyması üzerine kentte bu sporla ilgilenen sporcularla tanışan evli ve 3 çocuk babası Keleş, müşterilerini de aksatmamak için ısınma hareketlerini berber salonunda koşuları ise karşı apartmanın merdivenlerinde yapıyor. Antrenmanların sonucu olarak 105 kilodan 80 kiloya düştüğünü ve koşmayı çok sevdiğini belirten Tümer Keleş, “Bu aralar işlerimiz yoğun değil. Ben de boş durmayı kendimi spora adadım. Merdivenlerde koşarak başladım. İlerletince de heyecan olması için maratonlara katılmaya karar verdim” dedi.
Sponsor bulup katıldığı 43. İstanbul Maratonunda 15 kilometrede 818’nci olup Mersin Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda da 21 kilometre koşup kendi yaş kategorisinde 15’ncilik elde eden Keleş, destek olunması halinde yeni hedefinin 42 kilometrelik tam maraton koşusunda koşup berberleri ve Amasya’yı temsil etmek olduğunu söyledi.
Müşterisi Ömer Uğur da merdivenlerde koşarken karşılaşınca şaşırdığı Keleş’i azmi dolayısıyla kutladı.

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