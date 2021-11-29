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Amasya'da kütüphanesiz okul kalmayacak Vali Masatlı: "İlimizde 91 okulumuza 91 kütüphane açılacak"

İHA

Amasya'da kütüphanesiz okul kalmayacak Vali Masatlı: "İlimizde 91 okulumuza 91 kütüphane açılacak"

Amasya'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 91 okula kütüphane kurulacak.
Atatürk İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışını öğretmen ve öğrencilerle birlikte yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında il genelindeki bütün öğrencilerin kitaplara ulaşabilmesi için kolları sıvadıklarını söyledi.
Kütüphanelerde çocukların hem derslerine çalışıp hem de gerek kaynak araştırması yapabileceklerini belirten Vali Masatlı, “İlimizde de 91 okulumuza 91 kütüphane açılacak. Kısmet olursa bu ayın sonuna kadar tamamını açacağız. Bu projenin yapılmasında bize vizyon çizen başta Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, bakanlığın çok değerli yetkililerine ve bu iş ile ilgili uğraşan burada Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ve Şube Müdürü Alparslan Kanar'ın da yer aldığı açılışın ardından sınıfları gezen Masatlı, eğitimlerine ilişkin bilgiler aldığı öğrencilere hediyeler verdi.

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