Amasya’da fırtınanın söktüğü ağaç, minibüsün üstüne devrildi

Amasya’da şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halinde bulunan minibüsün üstüne devrildi. Oto galericiler sitesinde yaşanan olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına Hacılar Meydanı Mahallesi’nde bulunan oto galericiler sitesindeki ağacın kökünden sökülerek devrilmesine yol açtı. Ağacın altında kalan 06 BE 835 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi. 50 aracın bulunduğu sitede yaşanan olayda çevredekiler ve diğer araçlar ise şans eseri zarar görmedi.

Yaklaşık 50 bin liralık bir zararının olduğunu belirten minibüsün sahibi Hasan İskilip, “Yer, gök bir oldu desem yeridir. Çıkan fırtınada 40 yıllık ağaç minibüsümün üzerine devrildi” dedi.

Polis ve zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı yere gelen Amasya Belediyesi ekipleri minibüsün üstündeki ağacı dallarıyla gövdesinden keserek kaldırdı. Çevredeki bir ağaç da tedbir amacıyla kesildi.

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