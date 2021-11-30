Komandolardan UMKE ekiplerine eğitim

Amasya’da komandolar UMKE Temel Eğitim Kampı’nda gönüllü sağlıkçılara bir dizi eğitim verdi.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Eğitim Kampı’na Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş komanda bölüğünde görev yapan askerlerde katıldı.
Yedikır Baraj Gölü mevkiinde düzenlenen kampta UMKE gönüllüsü sağlıkçılara arazide iz sürme, hayatı idame ettirme ve dağcılık konularında uygulamalı şekilde bilgiler aktarıldı.
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