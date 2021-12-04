

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Esnaf bu ülkenin ekonomisinin belkemiğidir. Çünkü çiftçi üretir, esnaf satar, sanayici üretir, esnaf satar. Sonuç itibariyle o girdiğim dükkanlarda işsiz gençle karşılaştım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Yavuz Selim Meydanında partililere hitap eden Akşener, "24 aydır niçin esnaf geziyorum biliyor musunuz? Esnaf bu ülkenin ekonomisinin belkemiğidir. Çünkü çiftçi üretir, esnaf satar, sanayici üretir, esnaf satar. Sonuç itibariyle o girdiğim dükkanlarda işsiz gençle karşılaştım. Tencere kaynatmakta zorlanan ev kadınıyla karşılaştım. Çiftçimizle, besicimizle karşılaştım. Torununa bırakın oyuncağı çikolata alamayan emekliyle karşılaştım. Atanamayan öğretmen ve gençlerle karşılaştım. İşsiz gençlere, dertli analara, çiftçimize, köylümüze, esnafımıza, besicimize, soğanı tarlasında kalan çiftçimizin elinden tutup onları refaha eriştirmeyi o helal oylarınızla Allah bana nasip etsin inşallah" dedi.DHA-Politika Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-12-04 19:54:37



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