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‘Hafızlar diyarı’ Amasya’da 500 hafız icazet aldı

İHA

‘Hafızlar diyarı’ Amasya’da 500 hafız icazet aldı

Türkiye’de nüfusuna göre en fazla hafız yetiştiren kent olan Amasya’da Kur’anı Kerim’i ezberleyip eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 hafız için icazet programı yapıldı.
Hafızların tekbirlerle salona girdiği program, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptırdığı dua sonrasında icazet belgelerini alan genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Türkiye’de nüfusuna göre en fazla hafız yetiştiren il Amasya
Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Nüfusuna göre Türkiye’de en fazla hafız yetiştiren il olmanın şerefini yaşıyoruz. Hafızlarımız içerisinde birer dünya ve Türkiye birincimiz, yüksek derece elde eden çok sayıda hafızlarımız var” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, “Hafızlık müessesesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk vahiy ile muhatap oluşuyla beraber başlayıp kıyamete kadar sürecek kadim bir geleneğimizdir” diye konuştu.
‘Hafızlar diyarı’ Amasyalılara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını iletip “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir” hadisini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin de “Diyanet İşleri Başkanlığımız 46 yaşından tutun da ölünceye kadar kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına herkese Kur’an kurslarımızla ve camilerimizde Kur’an öğretiyor” şeklinde konuştu.
Kur’anı Kerim okunan evde bereket ve rahmetin bulunduğuna değinen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Hafız kardeşlerimiz rahmet ve bereketin hanelerimizde, şehirlerimizde, ülkemizde ve tüm İslam coğrafyasında eksik olmaması için inşallah ömürleri boyunca Kur’anı Kerim okuyacaklar, nice hafızların da yetişmesine vesile olacaklar” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda kişinin izlediği Amasya Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katılan AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hafızları tebrik ettiler.

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