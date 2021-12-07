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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, düzenlenen futbol turnuvasıyla anıldı Kaymakam Gökcecik’in talimatıyla ismi turnuvada yaşatıldı

İHA

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, düzenlenen futbol turnuvasıyla anıldı Kaymakam Gökcecik’in talimatıyla ismi turnuvada yaşatıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Amasya’nın Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’in talimatı doğrultusunda ilçesinde bir okulda düzenlenen futbol turnuvasında anıldı.
İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için Taşova Cumhuriyet Ortaokulunda futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrencilere Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın resmin yer aldığı altın madalya ve kupa verilecek.
Okul Müdürü Emrah Gündüz, yapılan turnuvada adının yaşatıldığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a değinerek, "Turnuvamız ortaokul öğrencilerim 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz bir turnuva. Bildiğiniz gibi eğitimin ve okullarımızın en temel amaçlarından biri, öğrencilerimizi zihnen, ruhen ve bedenen geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken de Şehit Öğretmenlerimizin ismini hatırlatmak istedik. Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın ismini turnuvamıza verdik. Öğretmenimizin anısını tazelemiş olduk” diye konuştu.
Dereceye giren öğrencilere Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın resminin basıldığı madalya ve kupaların verileceğini söyleyen Gündüz, “Birinci olan takımımıza madalya ve kupa hazırladık. Kupalarımız ve madalyalarımızın üzerinde Şehit Öğretmenimizin fotoğrafı ve ismi bulunmakta. Bu şekilde öğretmenimizin anısını kalıcı bir hale getirmeye çalıştık” dedi.

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