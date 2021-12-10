Amasyalı Kıbrıs gazisi Ali Mülayim son yolculuğuna uğurlandı

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Amasyalı Kıbrıs Gazisi Ali Mülayim, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Mülayim, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Geydoğan köyünde dualarla defnedildi. Cenazeyi askerler taşıdı.

Düzenlenen cenaze törenine Piyade Albay Cem Karaoğlu, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Taşova Belediye Başkan Vekili Erkan Kaplan da katıldı. Kaymakam Gökcecik ve beraberindeki yetkililer gazinin ailesine başsağlığı diledi.

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