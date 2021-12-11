Başkan Sarı, 60’ncı yaş gününü çocuk yuvasında kutladı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 60’ıncı yaş gününü çocuk yuvasındaki çocuklarla birlikte kutladı.
Eşi Fatma Sarı ve kızı Gamze Sarı'nın da yer aldığı kutlamada illüzyon gösterisini heyecanla izleyen çocukların yüzünü güldüren Başkan Sarı, oyunların oynandığı konserin ardından getirilen pastayı onlarla birlikte kesti.
Mehmet Sarı, birlikte yemek yiyip hediyeler verdiği çocuklarla yaş gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.