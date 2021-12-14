Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-12-14 09:17:33



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