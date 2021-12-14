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Amasya'daki otobüs kazası Kazada ölen 2 kişinin ismi belli oldu Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

İHA

Amasya'daki otobüs kazası Kazada ölen 2 kişinin ismi belli oldu Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat yönüne giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur yönetimindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, AmasyaÇorum karayolu Gökhöyük kavşağı mevkisinde devrildi. Kazada Ebru Özbilen Demirtaş (30) olay yerinde, İkram Akçay (69) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24 yaralı ambulanslarla taşındıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali yaralıları hastanede ziyaret etti
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AmasyaÇorum karayolunda gerçekleşen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Vali Masatlı, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi.

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