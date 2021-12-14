Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı (3)



ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen iki kişinin yolcular Ebru Özbilen Demirtaş (30) ile İbrahim Akçay (69) olduğu belirlendi. Kazada, yaralı sayısı ise 28´e yükseldi.

VALİ MASATLI: KAPTAN YOL KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Vali Masatlı, "Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. Maalesef 2 ölümüz var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah´tan rahmet diliyoruz, 28 yaralımız var. Şu an itibarıyla sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalar da olmaz" dedi.

MUAVİN, ŞOFÖRÜ `YAVAŞ GİT´ DİYE UYARMIŞ

Vali Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcunun yakını, "Oğlum telefon etti, `anne kaza yaptık´ dedi. Kaza haberini aldım, Tokat´tan geldim. Oğlum bana muavinin, şoförü `yavaş git´ diye uyardığını söyledi ama şoför ise `acelem var´ demiş" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KAYA-Sinan HARMANCI

2021-12-14 10:54:34



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