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Amasyalı Gazi Ufuk Uysal: "Kayseri’deki patlamanın sesi hala kulaklarımda"

İHA

Amasyalı Gazi Ufuk Uysal: "Kayseri’deki patlamanın sesi hala kulaklarımda"

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde 15 askerin şehit olduğu bombalı araçlı terör saldırısından yaralı olarak kurtulan askerlerden Amasyalı Ufuk Uysal, o gün yaşananları anlattı.
Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleşen saldırıyı ömrü boyunca unutmayacağını anlatan Ufuk Uysal, “Bu patlama öyle büyük bir patlamaydı ki sesi hala kulaklarımda. Zaten patlama olduğu zaman kulağımdaki zar delinmişti. Zamanla tekrar kapanmaya yüz tuttu” dedi.
15 silah arkadaşının gözleri önünde şehit olduğunu hatırlatan 28 yaşındaki Uysal, “Yaralı 55 arkadaşımızın içinde kolu, bacağı olmayan arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz, komutanlarımız, onlara tekrardan öyle bir ortalığı bir dar etti ki. Gerek Afrin’de gerek Mümbiç’te intikamlarımızı aldılar. Allah askerimizin ve devletimizin ayaklarına taş değdirmesin diyorum” diye konuştu.
Patlamadan 2 dakika önce otobüsün içinde çektirdikleri fotoğrafa değinen Uysal, “Bu fotoğrafta olan arkadaşlarımın hepsi gazidir. Fotoğrafın arkasında olan kesimde bizi koruyup bize siper olan şehit kardeşlerimiz” şeklinde konuştu.

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