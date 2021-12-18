Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

İHA

Milli Eğitim destek verdi, 6 kadın bir yılda 3,5 milyondan fazla maske üretti

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu atölyede görevlendirilen usta öğretici 6 kadın, bir yılda 3 milyon 745 bin adet cerrahi maske üretti.
Salgının ilk günlerinde sağlık tesislerinde görev alan personel için dikiş makineleriyle gönüllü olarak koruyucu maske üreten Amasya Halk Eğitim Merkezi’nde görevli 6 usta öğretici bir yıl önce Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan atölyenin yolunu tuttu. Makine ve ekipman desteğiyle hızlı şekilde seri üretime başlanan atölyede il genelindeki bütün okullarının ihtiyacı olan maskelerin ücretsiz tedariki sağlandı. Ayrıca fabrikalara maske satılmasıyla okulun döner sermayesine katkıda bulunuldu.
Atölyedeki üretim faaliyetlerini inceleyen Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, “Bir yılda 3 milyon 745 bin maske ürettik. Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz maske temin ediyoruz. Kazandırdığımız yeni makineyle de küçük çocuklarımız için de özel maske üretimine başladık” dedi.
Salgın sürecinin sonuna kadar maske üretiminin süreceğine değinen Coşkun, sonrasında bebek ve hasta bezi üretimi yapmanın planları arasında olduğunu belirtti.
Salgının ilk döneminde “Her maske, bir hayat, bir nefes” sloganıyla gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını hatırlatan usta öğretici Sebahat Kılıç, bir yıl önce taşındıkları bu atölyede sağlanan koşulların da etkisiyle virüse yakalanmadan üretimi sürdürdüklerini söyledi. Okul yöneticilerinin teknik desteğiyle 5 arkadaşıyla birlikte gün boyunca maske üreten Fatma Çetin ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suluova Belediyesi’nden iki liseye halı saha Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Gelişen Suluova’mızda spor alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Suluova Belediyesi’nden iki liseye halı saha Suluova ...
Taşova’ya 3 spor tesisi için anlaşma imzalandı
YEREL HABERLER Taşova’ya 3 spor tesisi için anlaşma imzalandı
Amasya Belediyesi'nden üniversitelilere bedava içme suyu ve çorba
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi'nden üniversitelilere bedava içme ...
Amasyalı Gazi Ufuk Uysal: "Kayseri’deki patlamanın sesi hala kulaklarımda"
YEREL HABERLER Amasyalı Gazi Ufuk Uysal: "Kayseri’deki patlamanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.