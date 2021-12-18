Rizeli hentbolcular ilk maçta Amasya’dan galip ayrıldı

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi E grubunda Amasya 1957 Suluova Hentbol Spor Kulübü ile Rize Belediyesi Hentbol Spor Kulübü karşılaştı. Sezonun ilk maçına çıkan iki takımın çekişmeli geçen mücadelesinde sahadan 2622’lik skorla Rize ekibi galip ayrıldı.

Taşova Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabaka sonrasında değerlendirmelerde bulunan Rize Belediyesi Hentbol Spor Kulübü antrenörü Serkan Alyazıcı, "Rakip Amasya Suluova takımını centilmenliğinden dolayı kutluyorum. Bir de hakemler son zamanlarda gördüğümüz en iyi hakemlerden bir tanesiydi diyebilirim yani. İlk maç, her iki takım içinde zor olur. Ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Amasya 1957 Suluova Hentbol Spor Kulübü Antrenörü Arif Özçelik ise, “Maça hazır değildik. O takımda hazır değildi. Hem maddi, hem manevi koşullardan dolayı bu kadar geldi. Maç alınabilir miydi. Evet alınabilirdi. Ama maçı ayakta duran takım aldı” diye konuştu.

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