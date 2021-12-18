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Amasya’daki kazada AFAD personelinden acı haber: HES kanalı 3 kişiye mezar oldu

İHA

Amasya’daki kazada AFAD personelinden acı haber: HES kanalı 3 kişiye mezar oldu

Amasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın düştüğü HES kanalında suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fadime Özdemir (24) ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra kanaldaki kuzeni Muratcan Şahin'in (17) cansız bedeni bulundu. Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin’i arama esnasında dengesin kaybederek suya düşen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir (47) de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Hastaneye gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İkinci cesedin arandığı sırada AFAD Müdürlüğümüzde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybederek görev şehidi olmuştur” dedi.
Masatlı, “Görev şehidimiz Mürsel Demir ile kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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